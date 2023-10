Am Montagvormittag gegen 9.37 Uhr verfing sich eine 44-jährige Arbeiterin aus Villach in einem Villacher Fleischereibetrieb mit einem Ärmel ihres Arbeitsmantels in einer Fleischmaschine. Ihr rechter Arm wurde in die darin befindliche Walze hineingezogen.

Die Arbeiterin konnte sich selbstständig aus der Fleischmaschine befreien. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.