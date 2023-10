Mit Auszeichnungen für das Gemeinschaftshaus am Hühnersberg, die Einsatzzentrale in Mallnitz und die Häuser am Wasser beim Hotel Forelle am Weißensee gehört das Architekten-Duo Hohengasser Wirnsberger heuer zu den großen Gewinnern der alle zwei Jahre stattfindenden Prämierung von herausragenden Bauten durch ProHolz Kärnten.