Zwei Personen wurden am Sonntag um 22.50 Uhr von einer Anrainerin dabei beobachtet, wie sie in einen vor einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt geparkten Pkw einbrachen und diesen durchwühlten. Die Anrainerin (54) versuchte, die Täter durch lautes Klopfen zu vertreiben und zwang diese auch zur Flucht zu Fuß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich und einer der beiden, ein 37-jähriger in Klagenfurt lebender Rumäne, konnte um 23.14 Uhr in der Nähe des Tatortes gefasst werden. Er hatte unter anderem Einbruchswerkzeug sowie ein originalverpacktes Mobiltelefon bei sich. Diese wurden sichergestellt und der 37-Jährige festgenommen.

Als zweiter Verdächtiger konnte ein 27-jähriger, ebenfalls in Klagenfurt lebender Rumäne ermittelt werden. Diesem gelang jedoch vorerst die Flucht. Am Fluchtweg konnte Münzgeld in geringer Höhe aufgefunden werden. Es ist anzunehmen, dass in weitere Autos eingebrochen wurde. Weitere Ermittlungen erfolgen.