Der Kärntner Klaus „Serratus“ Drescher wurde am Samstag „Mr. Universum“. Erneut, denn es ist bereits der dritte Mr. Universum-Titel des gebürtigen Lavanttalers, aber diesmal der mit Abstand prestigeträchtigste. Denn der Wettkampf wurde von der National Amateur Body-Builders‘ Association (NABBA), dem ältesten Bodybuilding-Verband der Welt in der St. George‘s Hall in Bradford in England ausgerichtet.