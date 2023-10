Am Montag gegen 14.50 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Auto auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Zur selben Zeit lenkte ein 21-jähriger Mann aus Wien einen Pkw in dieselbe Fahrtrichtung. Kurz nach dem Beschleunigungsstreifen auf Höhe St. Andrä wollte der 21-Jährige die 20-Jährige überholen, dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte das Heck der Wolfsbergerin. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und leisteten Erste Hilfe. Beide Fahrzeuglenker konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Zur Absicherung der Unfallstelle musste der Donnersbergtunnel in Fahrtrichtung Wien kurzzeitig gesperrt werden. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehren waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.