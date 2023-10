Ein bisher unbekannte Täter stieg in der Nacht auf Freitag bei einem in Klagenfurt abgestellten Pkw einer 42-jährigen Klagenfurterin über den unversperrten Kofferraum in das Wageninnere. Dort trat er gegen die Rückbank und gelangte so zu der Handtasche auf der Rückbank und stahl diese samt Inhalt (Brieftasche inkl. einem kleinen Bargeldbetrag, Führerschein, E-Card und Bankomatkarte).

Die Frau bemerkte am Freitagmorgen gegen 6 Uhr den Diebstahl und stellte fest, dass in der Zeit zwischen 1 und 2.30 Uhr nachts mit ihrer Bankomatkarte bei zwei Trafiken in Klagenfurt bei Zigarettenautomaten Einkäufe im Wert von rund 100 Euro getätigt wurden. Sie veranlasste daraufhin die Sperrung ihrer Bankomatkarte.