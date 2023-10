Zu einem Streit um Geld unter Nachbarn ist es Samstagfrüh gegen 7 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt gekommen, wie die Polizei in einer Aussendung am Montag mitteilte. Eine 21-jährige Frau und ihr 18-jähriger Lebensgefährte gerieten mit einem 18-jährigen Nachbarn in Streit. Im Zuge des Streits bedrohte der 18-jährige Freund den Nachbarn zuerst mit einem Messer, im weiteren Verlauf eskalierte der Streit derartig, dass die 21-Jährige dem Nachbarn das Messer seitlich in den Rücken stach.

Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt, die Frau in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Beteiligten konnten aufgrund der starken Alkoholisierung erst am Sonntag einvernommen werden. Als Grund gaben die Beteiligten Streit um Geld an.