Große Aufregung kurz vor dem Wochenende in der Volksschule Fürnitz! Freitagfrüh wurde im Schulgebäude ein vermeintlicher Gasgeruch wahrgenommen. Da nicht sicher war, ob eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal ausgeht, wurde vonseiten der Direktion Alarm geschlagen. Die Schule wurde vorsichtshalber evakuiert. „Bei Gasmessungen unsererseits und vonseiten von Kärnten Netz, die mit einem Spezialgerät durchgeführt wurden, konnte keine Gaskonzentration in der Luft festgestellt werden“, so die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz, die gemeinsam mit der FF Gödersdorf alarmiert wurde.

Das gesamte Schulgebäude wurde kontrolliert und vorsorglich eine Dichtung getauscht. Neben den Feuerwehren und Kärnten Netz war auch das Rote Kreuz vor Ort. Kinder und Lehrer konnten schließlich wieder ins Gebäude zurückkehren.