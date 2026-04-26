Mit wilden Charakteren, spannenden Geschichten und der düsteren und mythischen Inszenierung sind Wikingerserien wie „Vikings“ weltweit beliebt. Auf den Spuren der eigenen Vorfahren haben sich nun Kronprinz Haakon (52) und sein Sohn Prinz Sverre Magnus (20) in Norwegen begeben. Das Königshaus ist derzeit mit mehreren Skandalen belastet, da ruhen die Hoffnungen auf Normalität und royalem Alltag auf dem Vater-Sohn-Duo.

Künftiger König im Königsschiff

Jeden Frühling fährt der Schiffsnachbau zur See, dieses Mal mit Haakon und Sverre Magnus an Bord, die fleißig mitruderten. Das Myklebust-Schiff war kein gewöhnliches Schiff. Mit über 30 Metern Länge gehörte es möglicherweise dem mächtigen Wikingerkönig Audbjørn der Fjorde, der laut nordischer Saga um 870 n. Chr. in der Schlacht fiel. Rund um das Schiffsmuseum engagieren sich mehr als 200 Ehrenamtliche, die die Geschichte wieder aufleben lassen. Ein richtiger Wohlfühltermin für den Kronprinzen und seinen Sohn.

Norweger setzen auf Kronprinz Haakon

Den Skandalen um seine engste Familie zum Trotz ist Norwegens Kronprinz Haakon (52) bei seinen Landsleuten einer Umfrage zufolge sehr beliebt. Knapp vier von fünf Norwegern glauben demnach, dass der Thronfolger ein „sehr guter“ oder „ziemlich guter“ König sein wird. Für die Online-Zeitung „Nettavisen“ hat das Marktforschungsinstitut „InFact“ etwas mehr als 1.000 Norwegerinnen und Norweger befragt.

Nur knapp acht Prozent seiner Landsleute meinen laut der Umfrage, dass Haakon seine Aufgabe „sehr schlecht“ oder „ziemlich schlecht“ erfüllen werde. Der Rest weiß es nicht oder glaubt demnach, dass er es weder gut noch schlecht machen wird.

Zweifel an Mette-Marit

Anders sieht es im Fall seiner Frau aus. Knapp 42 Prozent der Norweger glauben laut einer Umfrage im Auftrag von „Nettavisen“ nicht, dass Kronprinzessin Mette-Marit (52) geeignet ist, Königin zu werden. Knapp 31 Prozent halten sie demnach für geeignet. Rund 27 Prozent waren unsicher.

Die gesunkene Popularität der Kronprinzessin dürfte mit ihrer jahrelangen Freundschaft zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zusammenhängen. Diese war durch die Veröffentlichung neuer Akten in dem Fall im Jänner bekanntgeworden. Mette-Marits ältester Sohn musste sich zudem gerade erst wegen mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht verantworten.

Sorge um den Gesundheitszustand von Mette-Marit © AFP/Lise Aserud

Anfang April ist Mette-Marit zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät zu einem offiziellen Termin erschienen. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit früher oder später eine neue Lunge brauche.