Physiotherapeutin"Das war schon an der Grenze"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Physiotherapeutin Lisa Sinn (32) © KK

Die Krise und der Lockdown kamen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst im Oktober haben wir - vier Physiotherapeuten und drei Masseure – unsere Praxis Circle in der Grazer Uhlandgasse eröffnet. Jetzt wäre die Zeit gewesen, wo sich die Termine gut füllen, und man die Investitionen langsam zurückzahlen kann. Und dann das. Da habe ich mir an manchen Tagen schon gedacht, wie soll das nur weitergehen. Man hat Fixkosten wie Miete, dazu kommen noch die privaten Lebenserhaltungskosten. Da wäre es mir manchmal schon lieber gewesen noch angestellt zu sein. Aber Freunde, mein Partner und meine Familie haben mir in Gesprächen viel Sicherheit und Zuversicht gegeben.