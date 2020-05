Studentin mit Nebenjob"Das Geld und die Kollegen fehlen"

Viktoria Stallinger kommt aus Oberösterreich. In Graz studiert die 21-Jährige Journalismus und PR. Um sich Geld für das Studium dazuzuverdienen jobbte sie nebenbei an den Wochenenden in einer Diskothek. Doch dieser Job ist nun wegen der Coronakrise weg.

Die Oberösterreicherin Viktoria Stallinger studiert in Graz. Ihren Nebenjob in einer Disco hat sie wegen Corona verloren. © Privat

Ich studiere Journalismus und PR in Graz. Um mir neben dem Studium etwas Geld dazuverdienen zu können, arbeite ich seit zwei Jahren am Wochenende in meiner Heimat Oberösterreich in der Diskothek „Empire“ in St. Martin im Mühlkreis. Doch die ist derzeit wegen der Corona-Bestimmungen geschlossen.