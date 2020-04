Facebook

"Wir glauben an die Freiwilligkeit. Zwang ist immer ein schlechter Motivator", sagte Rotes-Kreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik © APA/HANS PUNZ

"Stopp Corona" heißt die Handy-Applikation des Roten Kreuzes, die ein Mittel zur Eindämmung des Coronavirus sein soll, aber nach wie vor für viel Diskussionsstoff sorgt. Soll eine Nutzung dieser App verpflichtend sein? Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sprach sich am Samstag etwa noch dafür aus ("Wenn evident ist, dass wir die Menschen schützen können und jeder Kontakt festhalten wird, dann sage ich dazu ja"), am Sonntag ruderte er zurück: "Wir bleiben am Weg der Freiwilligkeit." Kritik an einer etwaigen App-Pflicht kommt auch von den Oppositionsparteien.