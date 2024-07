20.000 Artikel über alle Ressorts und Regionalausgaben der Kleinen Zeitung enthalten die Begriffe „Corona“ und „Covid“, alleine für das Jahr 2020. Mit der Pandemie brach in diesem Jahr nicht nur eine unvorhergesehenes „Jahrhundertereignis“ – so auch der Titel der Studie – über uns herein, sondern auch eine unübersehbare Menge an Informationen. Wie sich die Kleine Zeitung in diesem Ausnahmezustand geschlagen hat, hat das Institut für „Journalismus und Digitale Medien“ an der FH Joanneum im Auftrag der Chefredaktion untersucht.

Analysiert wurde die Berichterstattung zur Corona-Politik der Bundesregierung zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 2022 anhand von 1400 Artikeln und 101 Leitartikeln. Die wichtigsten Erkenntnisse der Studienautoren Gabriel Malli, Edith Podhovnik und Heinz Wassermann sind hier zusammengefasst.

Berichterstattung Corona Studie Der Kleinen Zeitung