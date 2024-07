Dieser Podcast startete in der Corona-Pandemie als „Corona-Update“ und die bis heute meistgehörte Folge hieß „Kann das Virus auch am Einkaufswagen haften bleiben?“ von Sonja Krause. Heute heißt der Podcast „Ist das gesund?“, aber wir machen jetzt bewusst einen großen Schritt zurück zu diesen Anfängen. Die FH Joanneum hat im Auftrag der Kleine Zeitung eine Studie erstellt, die die Berichterstattung der Kleinen Zeitung in der Pandemie analysierte. Eines vorab: Wir, also die Journalistinnen und Journalisten der Kleinen Zeitung, haben nicht alles richtig gemacht. Was genau wir lernen können und was aber auch gut und ausgewogen war, darum geht es heute in der Folge.

Hier gleich in den Corona-Bilanz-Podcast hören

Der hauptverantwortliche Studienautor Gabriel Malli ist deswegen bei uns im Studio. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für „Journalismus und Digitale Medien der FH Joanneum“ und promovierter Soziologe wird uns die Erkenntnisse der Studie präsentieren. Vor dem Mikrofon sitzt außerdem der eigentliche Host dieses Podcast, Martina Marx. Sie war maßgeblich an der Berichterstattung in der Pandemie beteiligt. Moderiert wird diese Innensicht von Veronika Höflehner, sie ist ebenfalls Redakteurin der Kleinen Zeitung.

Und hier geht es zur gesamten Studie, die wir bewusst und vollständig zugänglich machen möchten.