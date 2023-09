Die Stadt Norfolk im Bundesstaat Nebraska zählt knappe 25.000 Einwohner. Durchschnittliche US-Bürger bekommen sie in der Regel nur beim Flug von einer Küste zur anderen aus der Luft zu Gesicht. Nun aber ist Norfolk wegen eines Videos in aller Munde.

Hörner über der Windschutzscheibe

Auf einer Straße nähert sich ein weißer PKW der Kamera. Doch es ist nicht der augenscheinliche Tiefgang der rechten Achsen, die sofort auffallen, sondern das gewaltige Tier, das auf der Beifahrerseite steht. Das aufgesägte Dach bietet einem hunderte Kilo wiegenden Bullen der Rasse Watusi Platz. Die riesigen Hörner ragen rechts einen halben Meter über das Auto heraus und bedecken links die halbe Windschutzscheibe.

Das Auto mit dem Nummernschild "Boy & Dog" gehört laut "News Channel Nebraska" Lee Meyer, einem Bewohner der etwa 50 Kilometer entfernt liegenden Kleinstadt Neligh.

Schaut sehr lieb, aber macht auch Dreck. Howdy Doody im Auto. © AP

Nicht die erste Fahrt

Die Norfolker Polizei führte umgehend eine Verkehrskontrolle durch, wobei auch der Name des Bullen herausgefunden wurde. "Howdy Doody" und sein Besitzer wurden nach einer Ermahnung zum Umkehren aufgefordert. Dabei war es nicht die erste Fahrt des tollkühnen Duos. Meyer und sein Stier sollen in dieser Konstellation schon jahrelang in der Gegend unterwegs gewesen sein.

Der Weg nach Hause verlief Berichten zufolge ruhig.