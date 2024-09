Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht 20 von 25 russischen Angriffsdrohnen abgeschossen. Die russischen Streitkräfte hätten bei dem Angriff auch neun Raketen eingesetzt, erklärte die ukrainische Luftwaffe am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Telegram. In der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine entgleiste indes nach Angaben der russischen Eisenbahn ein Güterzug.

Behörden geben als Ursache „Störungen“ an, ohne dies näher zu erläutern. Eine Lokomotive und mehrere Waggons des Zuges seien wegen eines Eingriffs in den Bahnverkehr von den Gleisen abgekommen, teilte die Süd-Ost-Eisenbahn über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Weitere Details gab die Bahn zunächst nicht bekannt.

Der Unfallort ist rund 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. In den vergangenen Monaten ist es fast täglich zu Anschlägen auf die Infrastruktur-Einrichtungen in der Region gekommen.