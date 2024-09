Freundschaft unter Diktatoren ist so eine Sache. Jetzt hat tatsächlich Alexander Lukaschenko, der Tyrann in Minsk, Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, um zwei Drohnen abzuschießen – und zwar die von seinem best buddy Wladimir Putin. Weil sie in den belarussischen Luftraum eindrangen. Eigentlich bestand Lukaschenkos Aufgabe darin, dem großen Bruder in Moskau beim Überfall auf die Ukraine mitzuhelfen. Und jetzt das.