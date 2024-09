Der italienische Badeort Viareggio wurde am Wochenende zum Schauplatz einer schrecklichen Gewalttat, berichtet die italienische Zeitung „Corriere della Sera“. Kurz nachdem er sie mit einem Messer bedroht und ihr ihre Handtasche geraubt hatte, stieg das Opfer des Raubes, eine 65-jährige Italienerin, in ihren SUV und überfuhr den flüchtenden Räuber mit ihrem schweren Fahrzeug. Der Mann starb. Dank der Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte die Frau innerhalb weniger Stunden ausfindig gemacht werden. Die Inhaberin eines Strandbades sitzt nun wegen vorsätzlichen Mordes an dem obdachlosen Algerier (47) in U-Haft.

Schauplatz Strandpromenade

Schauplatz des Vorfalls war die Strandpromenade in der Nähe des Hafens von Viareggio. Als ein Paar, das sich nach einem Sonntagabend im Freien kurz nach Mitternacht auf dem Heimweg befand, einen am Boden liegenden, bewusstlosen Mann sah, verständigte es sofort die Rettung. Zunächst glaubten die beiden, dass dem Mann nur schlecht geworden war, aber eine zerbrochene Schaufensterscheibe und die Verletzungen ließen bald den Verdacht auf Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aufkommen. Der Notarzt und die Rettungskräfte versuchten, das Leben des Mannes zu retten, aber auf dem Weg ins Krankenhaus erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Promenade von Kameras überwacht

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf. Der Tote wurde bald identifiziert. Der 47-Jährige, der einige kleinere Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten aufwies und sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser hielt, war in der Obdachlosenszene von Viareggio ein bekanntes Gesicht. Da die Strandpromenade von Viareggio fast vollständig von Kameras überwacht wird, war der Tathergang rasch aufgeklärt. Die Beamten, die zunächst von einem Unfall mit Fahrerflucht ausgegangen waren,deckten auf, dass es sich um keinen Unfall, sondern um ein Gewaltverbrechen handelte.

Räuber mehrmals überfahren

Am Video ist zu sehen, wie der Räuber, der auf dem Gehsteig zu Fuß geht, von einem weißen SUV der Marke Mercedes angefahren und gegen ein Schaufenster geschleudert wird. Die Lenkerin legt den Rückwärtsgang ein, um den am Boden Liegenden noch einmal zu überrollen. Obwohl das Opfer wehrlos auf dem Boden liegt, überfährt die Frau den Mann zwei weitere Male. Beim vierten Mal, als die Räder noch auf seinem Körper stehen, öffnet die Frau die Fahrertür, steigt aus, hebt eine Handtasche vom Boden auf und fährt davon.

Fahrerin rasch identifiziert

Da am Video auch das Kennzeichen zu sehen ist, war die Fahrerin rasch identifiziert. Sie wurde Montagabend wegen vorsätzlichen Mordes festgenommen. „Er hat mich beraubt“, waren ihre einzigen Worte, als die Beamten ihr die Handschellen anlegten. Ihrer Darstellung zufolge war sie vom 47-jährigen Obdachlosen mit einem Messer bedroht und ihrer Handtasche beraubt worden.

Da ihre Familie seit Jahren das bekannte Strandbad Bagno Milano betreibt, ist Cinzia Dal Pino, die in Viareggio geboren und aufgewachsen ist, im berühmten Badeort sehr bekannt. Die 65-Jährige, die in ihren ersten Berufsjahren als Wirtschaftsberaterin gearbeitet hatte, übernahm vor einiger Zeit selbst die Führung des Bagno Milano. Nun sitzt Cinzia Dal Pino, der von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wird, einen grausamen und verstörenden Akt der Rache und Selbstjustiz begangen zu haben, in Untersuchungshaft.