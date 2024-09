Zwei Oststeirerinnen, 14 und 15 Jahre alt, mussten Donnerstagabend ins LKH Graz eingeliefert werden: Die 15-Jährige war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Mofa im Ortsgebiet von Nestelbach im Ilztal unterwegs. An der Abzweigung Eichberg Straße/Sportplatzweg wollte sie nach links abbiegen. Mit am Fahrzeug befand sich ihre 14-jährige Freundin, die ebenso aus dem Bezirk Weiz kommt. Während des Abbiegens wurde sie jedoch von einem hinter ihr fahrenden Pkw gestreift, sodass sie zu Sturz kam. Der Pkw-Lenker (Kennzeichen HF-…, silberner VW Passat) fuhr ohne anzuhalten in Richtung Pöngraben davon. Die beiden Mädchen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Hinweise zur Identität des fahrerflüchtigen Lenkers sind erbeten an die Polizeiinspektion Ilz, Tel. 059133/6222.