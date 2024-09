Ein 37-jähriger Ungar fuhr mit einem Pkw am Mittwoch um 10.35 Uhr auf der Südautobahn A2 in Fahrtrichtung Wien. Am Beifahrersitz saß die 22-jährige Zulassungsbesitzerin des Pkw und auf der Rückbank ihre zehn Monate alte Tochter, beide ebenfalls ungarische Staatsbürger.

Bei seiner Fahrt fiel der Lenker einer Autobahnstreife durch waghalsige Verkehrsmanöver auf. Als er die Polizei sah versuchte er zu flüchten. Er raste dabei mit deutlich über 200 km/h und gefährdete die Sicherheit etlicher Verkehrsteilnehmer. Der Ungar überholte mehrmals Fahrzeuge über die rechte Fahrspur, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse vor dem rot gesperrten Kollmann-Tunnel bei Griffen und verursachte dabei einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. In dem zweitbeteiligten Fahrzeug befand sich eine polnische Familie mit zwei Kleinkindern.

Auch dieser Unfall hielt ihn nicht auf, der 37-Jährige beging Fahrerflucht und raste weiter. Erst auf Höhe Straßenkilometer 267 wurde die Chaosfahrt wegen eines Motorschadens eingebremst. Das Fahrzeug blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. Der Lenker wurde unverzüglich festgenommen und zur Abklärung des Sachverhaltes auf die Autobahnpolizei Wolfsberg gebracht.

Der 37-Jährige lenkte den Pkw ohne Lenkberechtigung. Die A2 war in Fahrtrichtung Wien von 10.48 Uhr bis 11.26 Uhr gesperrt. Das austretende Motoröl musste gebunden werden und das Fahrzeug wurde abgeschleppt.