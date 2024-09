Erneut wurde eine Frau Opfer eines gewalttätigen Lebensgefährten: Am Montag gegen 17 Uhr vertraute sich eine Völkermarkterin (34) einem Bekannten an. Dabei schilderte sie, sie werde seit zirka einem halben Jahr von ihrem Freund massiv bedroht. Unter anderem werde sie zur Konsumation von Kokain gezwungen, sexuell missbraucht und immer wieder mit einer Schusswaffe bedroht.

Die völlig verängstigte Frau bat ihren Bekannten die Polizei zu verständigen. Zwischenzeitlich ging die 34-Jährige wieder zurück in die gemeinsame Wohnung in der Stadt Völkermarkt. Der Bekannte alarmierte die Polizei und schilderte den Vorfall. Beamte der Polizeiinspektion Völkermarkt suchten sofort die Wohnadresse auf und trafen sowohl auf die 34-Jährige als auch ihren Lebensgefährten (54). Die Frau bestätigte gegenüber den Polizisten ihre zuvor getätigten Aussagen und gab an, dass sie auch am Montag von ihrem Freund mit einer Pistole bedroht wurde.

Bei der sofort durchgeführten Hausdurchsuchung fanden die Polizisten eine Gasdruckpistole und Kokain in geringen Mengen. Als der Tatverdächtige die Polizeibeamten wahrnahm, versuchte er zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern gestellt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung des 54-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an.