Am Dienstag gegen 19.25 Uhr fuhr ein Mann (42) aus dem Bezirk Feldkirchen mit einem Kleintransporter auf der Teuchener Landesstraße (L 46) von Treffen in Richtung Arriach. In der Ortschaft Dreihofen bekam der Mann einen Hustanfall, weshalb er mit seinem Wagen von der Straße abkam und gegen eine Straßenleitschiene prallte.

In weiterer Folge hob er mit dem Fahrzeug ab und stürzte über eine Böschung in den Arriachbach. Dabei zog sich der 42-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.

Im Einsatz standen die FF Arriach mit 15 Mann und zwei Löschfahrzeugen. Die Teuchener Landesstraße war während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Ein Alkotest beim 42-Jährigen verlief negativ.