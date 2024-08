33, 31, 30, 33, 32, 35 – die prognostizierten Tageshöchstwerte versprechen in der restlichen Woche in Lyon eine brütende Hitze. Eine körperliche Herausforderung für die Einwohnerinnen und Einwohner Frankreichs drittgrößter Stadt. Dessen ist sich auch der Stadtrat bewusst und hat sich daher eine kreative Idee zur Abkühlung überlegt: gratis Kinotickets.

„Angesichts der großen Hitze sind wir nicht alle gleich“, teilte Bürgermeister Grégory Doucet von der linken Liste „Union de la gauche“ auf „X“ mit. Die Maßnahme solle den „Zugang zu den notwendigen kühlen Räumen“ ermöglichen. Der Erhalt der kostenlosen Kinotickets ist jedoch an eine Bedingung geknüpft. Auf der Website der Stadtverwaltung von Lyon heißt es: „Diese Eintrittskarten (ab dem 24. Juni und im Rahmen der verfügbaren Plätze) werden von den Bezirksrathäusern des Wohnorts an Empfänger von Mindestsicherungsleistungen ausgegeben.“

Mehrere Kinos der Stadt nehmen an dieser Aktion teil: die Pathé, die UGC, das Comœdia, die Lumière-Säle und das Ciné Duchère.

14 Aktionspunkte von Lyon gegen Hitzewelle

Frankreich hatte zuletzt mit extrem hohen Temperaturen zu kämpfen. In der vergangenen Woche wurde vom Wetterdienst Météo France für 39 Departements im Süden des Landes die Alarmstufe Orange, also die zweithöchste der vierstufigen Skala, ausgerufen.

Der kostenlose Kinobesuch für unterstützungsbedürftige Personen ist nicht die einzige Maßnahme, die in Lyon getroffen wurde. Es gibt eine Liste mit 14 Aktionspunkten, die das Leben während der großen Hitze in der Stadt erträglicher machen sollen. Dazu zählen die Öffnung der Parks am Abend oder auch die Installation von Schattenspendern und die Verlängerung der Öffnungszeiten der städtischen Schwimmbäder.