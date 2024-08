Der Start ins Wochenende gestaltet sich wechselhaft: Am Freitag war es in weiten Teilen des Landes zunächst sonnig bis bedeckt, ab Mittag gingen verbreitet teils kurze, aber heftige Schauer nieder. Akute Gewitterwarnungen gibt es für die Steiermark keine, auch mit der extremen Hitze ist es vorerst vorbei, wie die Geosphere Austria bis zumindest Sonntag meldet. Für die vom Unwetter betroffenen Gebiete heißt es also aufatmen.