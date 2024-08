Nach den schweren Unwettern vor zwei Wochen mussten die Feuerwehren in der Obersteiermark in der Nacht auf Freitag erneut wegen starker Regenfälle ausrücken. Eine Familie in Oberzeiring im Bezirk Murtal wurde aus ihrem Fahrzeug gerettet und auch über Thörl zogen wieder heftige Regenfälle auf. Als die Feuerwehr um 21 Uhr ausrückte, war die Straße bereits von Wasser gesäumt. „Am Anfang hat es völlig gleich ausgesehen wie damals“, erzählt Kommandant Lukas Ebner, der beim letzten Unwetter von einer Sturzflut eingeschlossen und sich stundenlang an einer Laterne festklammern musste.