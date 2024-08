In der Steiermark können am Donnerstag wieder schwere Gewitter niedergehen. Die Unwetterwarnzentrale spricht bereits am Vormittag von Hagel und Gewittern über dem Bezirk Voitsberg, auch Starkregen ist möglich. Die Gewitterzellen ziehen dann weiter in Richtung Osten, konkret also nach Graz und den Norden von Graz-Umgebung, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und die südlichen Teile von Bruck-Mürzzuschlag. Auch Hagel kann möglich sein.

Während es bis zum frühen Nachmittag auch in der nördlichen Steiermark sonnig bis wechselhaft bleibt, breiten sich die Schauer im Laufe des Tages aus. Südlich von Weiz und Voitsberg gilt für das ganze Land dennoch eine Hitze-Warnung, die Temperaturen dürften hier über 30 Grad steigen, meldet die Geosphere Steiermark. Es könnte stellenweise schwül werden, für ältere oder erkrankte Personen gilt daher besondere Vorsicht.

Es blitzt weiterhin kräftig

Nach dem blitzreichen Juli geht es über der Steiermark munter weiter – bis 10 Uhr wurden bei Ubimet bereits 956 Blitze gemeldet. Während im Westen und Nordosten die Wolken gegen Mittag immer dichter wurden, freut sich der Südosten des Landes über die Sonne - Bad Gleichenberg und Bad Radkersburg rangieren zur selben Zeit in den österreichweiten Sonnenstunden-Top-5 der Ubimet. Letzteres stellte am Vormittag mit 28 Grad auch den Hitzerekord.

Am Abend oder spätestens im Laufe der Nacht sollten die Schauer abseits vom Bezirk Liezen dann abklingen. Der Freitag bleibt wechselhaft, am Vormittag vor allem im Norden, später im ganzen Land. Und das Ferien-Wochenende? Bringt am Samstag und Sonntag einen Mix von Sonne und Wolken im Süden und in Graz, nördlich der Landeshauptstadt sind aber auch Gewitter möglich – vor allem in den Bergen. Ähnliches gilt am Montag, Gewitter gelten dann aber als unwahrscheinlich.