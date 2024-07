Ein brasilianische Pensionistin verlor umgerechnet 12.000 Euro bei einem Betrug, weil sie glaubte, sie helfe dem österreichischen Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Der Betrug erfolgte über soziale Medien, wo der 74-Jährigen erklärt wurde, der „Terminator“-Schauspieler brauche Hilfe.

Die Gruppe, die den Betrug durchführte, behauptete, mit Schwarzenegger in Verbindung zu stehen, und versprach, dass der Schauspieler ihr eine große Geldsumme zukommen lassen würde. Das Opfer reichte Klage ein und verlangte das Doppelte des verlorenen Betrags sowie eine Entschädigung in Höhe von 16.000 Dollar (rund 15.000 Euro) für moralische Schäden. Die Klage wurde gegen 13 Personen eingebracht, an die das Geld überwiesen wurde. Derzeit ist ein Richter mit dem Fall beschäftigt.