Schöne Neuigkeiten aus dem Hause Schwarzenegger: Die Familie wächst. Katherine Schwarzenegger, die älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) und Maria Shriver (68), und ihr Mann Chris Pratt (45) erwarten ihr drittes Kind. Das berichtet das „People“-Magazin. Die 34-Jährige und der Schauspieler haben bereits zwei Kinder: die zweijährige Lyla Maria und die 13-Monate alte Eloise Christina. Sie haben einen Halbbruder - Jack (10) stammt aus der Ehe von Pratt und Schauspielerin Anna Faris (47).

Ob es ein Mädchen oder ein Bub wird und wann der voraussichtliche Geburtstermin ist - darüber gibt es keine weiteren Informationen. Auch eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Ein Bäuchlein war bei jüngsten Auftritten des Paares jedoch noch nicht zu sehen, wie Insider vermelden.

Die beiden lieben ihre Kinder über alles, wie sie erst beim zweiten Geburtstag von Töchterchen Lyla Maria der Öffentlichkeit zeigten. „Unser kleines Mädchen ist 2! Das lächelnste, albernste, willensstärkste, liebste Mädchen! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und mehr und mehr! Alles Gute zum Geburtstag!“, schreibt Katherine auf Instagram.

Schwarzenegger und Pratt sind seit 2018 ein Paar und haben 2019 geheiratet. Die 34-Jährige arbeitet als Autorin und Bloggerin. Schauspieler Chris Pratt war zuletzt mit „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ in den Kinos zu sehen.