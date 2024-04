Katherine Schwarzenegger (34) und Chris Pratt (44) stehen derzeit als Bauherren in Hollywood unter Beschuss. Der Schauspieler, bekannt aus Kassenschlagern wie „Jurassic World“ oder „Guardians oft the Galaxy“, und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) haben laut „The Guardian“ jüngst eine weitläufige Villa in Los Angeles aus den 1950er-Jahren abreißen lassen.

„Zimmerman-Haus“ als architektonisches Mid-Century-Juwel

Das Gebäude, bekannt als „Zimmerman-Haus“ und entworfen von Architekt Craig Ellwood, galt als „potenziell historisch“ und wurde mit seinen raumhohen Fenstern, Holzeinbauten und -böden in Architekturmagazinen als Paradebeispiel für kalifornische Mid-Cen­tury-Architektur gefeiert.

Was Abriss-Kritiker am meisten ärgert: Das Paar, das die Immobilie gegenüber des Anwesens von Katherines Mutter Maria Shriver im Vorjahr um stolze 12,5 Millionen Dollar erworben hat, ließ das Architekturjuwel offenbar dem Erdboden gleichmachen, um auf dem Grund ein neues luxuriöses Designer-Anwesen im biederen „Farmhouse“-Stil zu errichten. Falls man Dreifach-Garage, Swimmingpool und Gästehaus bieder nennen kann.

„Gier und Respektlosigkeit“

Die historische Villa soll laut Architektur-Liebhabern aber weder baufällig noch in schlechtem Zustand gewesen sein. Die zahlreichen Kommentare der Internet-Community fallen dementsprechend vernichtend aus. „Warum kauft man ein solches Meisterwerk, nur um es zu zerstören? Sogar die alten Eichen wurden entfernt. Es ist eine Schande“, schreibt ein User auf Instagram.

„Architektur wie diese zu zerstören, um etwas zu bauen, das größer ist, als es eine Familie jemals brauchen könnte, ist ein mutwilliges Beispiel für Gier, Respektlosigkeit und Individualismus. Bitte versuche es besser zu machen und sei ein besseres Vorbild für deine Mädchen und die Welt“, zeigt sich auch eine andere Userin auf dem Instagram-Kanal von Katherine Schwarzenegger erbost.

Arnold Schwarzenegger mit Tochter Christina, Sohn Patrick, Ex-Frau Maria Shriver und Tochter Katherine bei einer Veranstaltung im Oktober 2017 (von links) © Admedia via www.imago-images.de

Seit 2019 verheiratet

Die US-Autorin Katherine Schwarzenegger und Hollywoodstar Chris Pratt sind seit 2019 verheiratet. Im August 2020 wurde die gemeinsame Tochter Lyla Maria geboren, im Mai 2022 folgte Tochter Eloise Christina. Chris Pratt hat bereits einen Sohn aus einer früheren Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris (“Scary Movie“).