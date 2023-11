Zu Ehren des 75. Geburtstags von König Charles III. verschenkt die britische Münzprägeanstalt Royal Mint eine neue Gedenkmünze an 75 Menschen, die ebenfalls 75 Jahre alt werden. Das Fünf-Pfund-Stück soll das lebenslange Engagement des Monarchen für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit würdigen, wie Royal Mint am Montag mitteilte. Jubilare, die Interesse an der Münze haben, können sich online bewerben. Charles feiert am 14. November erstmals als gekrönter König seinen Geburtstag.

Die Münze zeigt das Monogramm des Königs sowie die Zahl 75, die von Eichenblättern und Rittersporn eingerahmt wird. „Die Eichenblätter stehen für Stärke, Moral, Widerstand und Wissen, während die Lieblingsgartenblume Seiner Majestät – der Rittersporn – seine Liebe zur Natur widerspiegelt“, hieß es weiter. Das Design umfasst zudem mehrere Insekten, wie einen Marienkäfer und eine Libelle. Als Randinschrift erinnern die Worte „Wiederherstellung der Harmonie mit der Natur“ an eine frühere Rede von Charles zum Klimaschutz.