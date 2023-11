Die Memoiren, die den schlichten Titel „Mein Leben“ tragen, lassen die Leser in die Welt einer der talentiertesten und einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit eintauchen.

Streisand, die in Brooklyn, New York, geboren wurde, nimmt die Leser mit auf eine Reise durch ihre Kindheit, ihre Anfänge in der Unterhaltungsbranche und ihre stetige Entwicklung zu einer der gefeiertsten Sängerinnen, Schauspielerinnen und Regisseurinnen in Hollywood.

Das Buch bietet Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Lebens, von ihren Anfängen in den New Yorker Clubs bis hin zu ihren bahnbrechenden Auftritten in Hollywood-Blockbustern wie „Funny Girl“ und „A Star is Born“. Streisand erzählt offen von ihren persönlichen Herausforderungen und Triumphen, darunter auch ihre Erfahrungen mit Diskriminierung als Jüdin und Sexismus in der Entertainmentbranche.

Streisand 1983 im Film „Yentl“ © imago stock&people

Erste „jüdische Prinzessin“

Eine weitere faszinierende Facette des Buches sind Streisands Erfahrungen als Regisseurin. Sie war eine der wenigen Frauen in Hollywood, die es geschafft haben, sich hinter der Kamera zu behaupten, und sie spricht darüber, wie sie die Herausforderungen meisterte und Filmgeschichte schrieb.

Die Memoiren bieten jedoch nicht nur Einblicke in ihre Karriere, sondern auch in ihr Privatleben. So gibt Einblicke in ihre Beziehungen, darunter ihre Ehe mit James Brolin und ihre engen Freundschaften mit Michael Jackson, Frank Sinatra und Elvis Presley. Eine Passage widmet sie ihrer „unerwarteten und außergewöhnlichen“ Freundschaft mit niemand geringerem als König Charles (75). Das erste Mal trafen sich die beiden am Set von „Funny Girl“ 1974, als Charles die Columbia Studios in Hollywood besuchte, nur um sie zu sehen. Damals kamen Gerüchte auf, dass Charles sich in die Sängerin verliebt habe. Auch wenn Streisand in ihrem Buch nur von einer besonderen und langjährigen Freundschaft spricht, so ganz glauben mag man es ihr nicht. Die Klatschzeitschrift „Daily Mail“ grub ein altes Interview aus, indem die Sängerin folgendes sagte: „Hätte ich meine Karten richtig ausgespielt, wäre ich die erste jüdische Prinzessin geworden.“

Darüber hinaus spricht Streisand auch über ihr soziales und politisches Engagement. Die 81-Jährige ist eine leidenschaftliche Aktivistin und setzt sich für Umweltschutz, Bildung und andere gesellschaftliche Anliegen ein. In ihren Memoiren erklärt sie, wie ihre Karriere und ihr Ruhm ihr eine Plattform verschafft haben, um positive Veränderungen in der Welt zu bewirken.