Heute vor genau einem Jahr ging Elizabeth II. den Weg alles Irdischen. Im selben Moment rückte automatisch ihr ältester Sohn Charles nach – und nun ist die Zeit für die erste Zwischenbilanz als britischer König gekommen.



Jene, die sich vom 74-jährigen radikale Reformen und Brüche in einer endlos langen Linie erwarteten, dürften ohnehin eine verschwindende Minderheit gewesen sein – mittlerweile ist aber klar: Charles III. ist König der Kontinuität in zutiefst bewegten Zeiten, leistet solide Instandhaltungsarbeit an der ältesten Monarchie der Welt. Das Haar noch weißer und (so weit noch vorhanden) etwas länger, definitiv angekommen in der ihm ein Leben lang zugedachten Rolle. Er fühle sich "vollkommen wohl in seiner Haut", bestätigen auch Mitarbeiter.