„Das ist die größte Geschichte, die ich jemals auf ‚The Sheep Game‘ verkündet habe.“ Mit diesen Worten leitete Cammy Wilson, ein Schafscherer aus Ayrshire, das Facebook-Video ein, in dem er über die erfolgreiche Rettungsmission von Großbritanniens „einsamsten Schaf“ berichtete. Zusammen mit vier anderen freiwilligen Helfern organisierte er „schweres Gerät“, um Fiona, wie das Schaf mittlerweile heißt, zu bergen.

Rund zwei Jahre musste Fiona am Fuße einer abgelegenen Küste in den schottischen Highlands ausharren. Eine Tortur für ein Herdentier wie dem Schaf. Seine Bergung wurde als „extrem komplex“ eingeschätzt, darum wurde lange Zeit nichts unternommen. Die Tierschutzorganisation SSPCA gab gegenüber BBC an, dass man vom gestrandeten Schaf bei den Klippen des Cromarty Firth gewusst habe, aber keinen Weg gefunden hätte, es zu retten.

Das gelang nun Wilson und seinen Helfern - zur Freude von über 50.000 Personen, die die Rettung des Schafes via Petition forderten. Im Hintergrund bei seiner Ansprache auf Facebook sieht man einen riesigen Off-Road-Truck, mit dem Fiona die steilen Klippen hochgezogen wurde. Mitglieder der SSPCA sind ebenfalls vor Ort gewesen und untersuchten das Tier gleich nach der Bergung.

Kayak-Fahrerin entdeckte das Schaf

Fiona gehe es den Umständen entsprechend gut, nur eine Schur benötige sie ganz dringend. Mit Cammy Wilson ist sie in dieser Sache auch in guten Händen. Danach wird sie in eine Farm mit ihren Artgenossen kommen.

Wie das Schaf überhaupt zu den Klippen gelangte, lässt sich nicht mehr genau eruieren. 2021 entdeckte Jill Turner das Tier, als sie vor der Küste eine Kayak-Tour machte. Damals sah es noch vital und frisch geschoren aus. Als sie es ein Jahr später erneut sah, hatte es aber bereits eine dicke Wollschicht auf seinem Körper.

Ein Farmer aus der Umgebung mutmaßte gegenüber der Zeitung The Sun, dass es wohl Unterschlupf in den Höhlen in der Umgebung gefunden habe und deshalb überlebte. „Es ist erstaunlich, dass es bei jedem Wetter und an diesem exponierten Ort überlebt hat“, sagte der Landwirt.