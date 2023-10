Die Betreuerinnen und Betreuer im „Cats Protection Warrington Adoption Centre“ staunten nicht schlecht, als kürzlich eine rund vierjährige Katze in ihre Obhut gekommen war. Denn ihre sehr große Nase entpuppte sich bei genauerer Betrachtung als Laune der Natur. Die schwarz-weiße Katze hat nämlich zwei Nasen mit drei Nasenlöchern. Das Katzenheim taufte sie kurzerhand auf den Namen Nanny McPhee, in Anlehnung an das Kindermädchen im Film „Eine zauberhafte Nanny“. Man sieht, warum.

Emma Thompson als Nanny McPhee in „Eine zauberhafte Nanny“ (2005) © Imago / Cinema Publishers Collection

Die wohl wichtigste Nachricht für die spezielle Katze ist, dass ihre angeborene Anomalie keinen negativen gesundheitlichen Auswirkungen hat. Sie kann normal atmen.

Die Tierschutzorganisation sucht nun eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer für Nanny McPhee. Die Katze, die zusätzlich zu ihrer Doppelnase auch noch einen auffälligen braunen Fleck in ihrem Gesicht hat, würde Streicheleinheiten lieben und hätte einen sehr sanften Charakter.