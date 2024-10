Ohne Erwartungen und fast ohne Training überholte der 16-jährige Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä im Lavanttal Teilnehmer aus großen Ackerbaunationen und wurde zum besten Pflüger Europas gekürt: Manuel Jöbstl aus Bad St. Leonhard wurde Überraschungssieger beim internationalen „AgroChallenge“-Bewerb in Estland. Dabei hat der Bauernsohn nur eine Woche lang in der Schule trainiert, am elterlichen Hof, einem Grünlandbetrieb, übt er die Tätigkeit zum Lockern des Ackerbodens gar nicht aus. Noch dazu wurde mit einem Wendepflug geübt, beim Bewerb jedoch musste er mit einem Beetpflug und einem zugelosten, unbekannten Traktor umgehen.