Mit 13 gründete er als Gitarrist die Grunge-Band „Zlom“ (Bruch) und probte im Keller unter der Ordination seines Zahnarzt-Vaters so laut und erfolgreich, dass die Gruppe mehrere Auftritte hatte. Mit 14 übersiedelte der Kärntner Slowene – allein - nach Ljubljana, weil er ins dortige Bischöfliche Gymnasium wollte. Heute spricht er fließend Deutsch, Slowenisch, Französisch und Englisch sowie recht passabel Chinesisch. Seine Ausbildungsstationen waren Elite-Institute in Oxford, Harvard, die Kaderschmiede Sciences Politiques in Paris, New York oder die London School of Economics.