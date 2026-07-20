Die wahre Größe eines Menschen zeigt sich im Moment der Niederlage, heißt es. Demnach dürfte Argentiniens Abwehrspieler Leandro Paredes nicht zu den allergrößten dieser Erde gehören. Es grenzte an ein Wunder, dass er überhaupt bis zum Ende des WM-Endspiels mitwirken durfte, sorgte er doch schon während der 120 Minuten für die ein oder andere unfaire Aktion. Nach Schlusspfiff drehte der 32-Jährige dann komplett durch, schlug und trat auf spanische Akteure ein.

Es war sinnbildlich für den Auftritt des Weltmeisters von 2022: Spätestens ab der K.o.-Phase verloren die „Gauchos“ außerhalb ihres Landes sämtliche Sympathien, auch nach Siegen – etwa gegen England – suchte man anständiges Verhalten vergeblich. Es mag eine Strategie sein, den Gegner mit kleinen Sticheleien aus dem Konzept zu bringen. Das, was das Team rund um den im Finale glanzlosen Lionel Messi bei diesem Turnier aber aufgeführt hat, war zu viel. Die Südamerikaner waren, sind und werden wohl auf Ewigkeiten eine der größten Fußballnationen der Welt sein, Diego Maradonas und Messis Erbe lässt ja fast nichts anderes zu.

Die Sympathien der Fußball-Fans wird man aber wohl nur schwer zurückgewinnen können. Bei dieser WM war Argentinien nicht nur titel-, sondern auch charakterlos.