Was für ein Abend! Das WM-Finale lockte am Sonntag Millionen Fußballbegeisterte vor den Fernseher oder ins Stadion. Beim großen Finale, bei dem sich Spanien in der Verlängerung zum Sieg schoss, waren auch zahlreiche prominente Gäste unter den Zusehern. Unter anderem waren Beyoncé und Ehemann Jay Z, Timothée Chalamet und Kylie Jenner oder Matt Damon und Ehefrau Luciana mit dabei.

Großer Jubel herrschte auch bei den spanischen Royals. Nach dem Finale feierten König Felipe VI. (58), Königin Letizia (53) sowie Prinzessin Leonor (20) und Prinzessin Sofia (19) gemeinsam mit der Nationalmannschaft. Bei den Feierlichkeiten gratulierte die Königsfamilie den Weltmeistern persönlich und zeigte sich sichtlich stolz. Besonders Kronprinzessin Leonor und ihre Schwester Sofia sorgten mit ihrer herzlichen Art und ihrer Begeisterung für die Mannschaft für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Spielern, Betreuern und Fans wurde der WM-Titel ausgelassen gefeiert.

Auch farblich passten sich die Royals an ihre Mannschaft an. Während König Felipe lediglich eine rote Krawatte trug, entschieden sich Königin Letizia und die Prinzessinnen für etwas mehr Farbe. Die Regentin begeisterte in einem langen roten Kleid, Kronprinzessin Leonor glänzte in einer roten Hose und Schwester Sofia in einer roten Bluse.

Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia: Sie waren bereits bei der WM 2010

Bereits bei den vergangenen Spielen waren die Royals immer wieder vor Ort oder zu Hause und feuerten die Spieler an. Auch die spanische Nationalmannschaft freute sich sichtlich über die royalen Glückwünsche. Doch es war nicht die erste WM für die spanischen Prinzessinnen. Bereits 2010 waren sie mit ihren Eltern mit dabei. In den sozialen Medien kursierten zahlreiche alte Aufnahmen von den Feierlichkeiten. Die Mädchen durften damals auch den Pokal halten.