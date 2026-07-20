Das WM-Finale wird sicher nicht als die beste der insgesamt 104 Partien hängenbleiben – böse Zungen sprachen lange Zeit in Anbetracht der Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump gar von „MAGA“-Kost. Spät krönte sich Spanien zum Weltmeister.

Die Iberer zeigten bei dieser WM ein Positionsspiel in reiner Perfektion, das nicht einmal in der Theorie besser umgesetzt werden könnte. Es führte zu einer eindrucksvollen Dominanz. Zudem kassierte die Truppe von Teamchef Luis de la Fuente gerade einmal ein Gegentor in acht Begegnungen. Im Finale ließ man so dem Titelverteidiger Argentinien nicht den Hauch einer ­Chance.

Die einzige Offensive der Südamerikaner fand ohne Ball statt – und die war darauf ausgelegt, die Grenze des Erlaubten mit einer aggressiven Art und Weise bis zum letzten Alzerl auszuloten – wie so oft bei dieser WM war es auch einige Male weit darüber. Selbst Lionel Messi konnte es nicht verhindern, dass die Gauchos erst nach 120 Minuten einen Torschuss abgaben.

Fußball lebt auch von der Faszination, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt. Nie zuvor gab es jedoch einen verdienteren Weltmeister als Spanien.