Tops

Der Kalajdzic-Moment: Österreichs finales Gruppenspiel gegen Algerien hätte auch als größter Flop aus rot-weiß-roter Sicht hier aufscheinen können. Dank Sasa Kalajdzic wurde die Katastrophe von Kansas City aber zum großen Glücksmoment. Der „Bist du deppert!“-Kommentar von ORF-Kommentator Daniel Warmuth ist jetzt schon auf eine Stufe mit Edi Fingers „I werd narrisch!“ zu stellen.

Lionel Messi: Vor acht Jahren schien sie vorbei, die triste WM-Karriere Lionel Messis mit lediglich sechs Toren und keinem Titel aus vier Anläufen. Als er 2022 Argentinien mit sieben Toren zum Triumph führte, konnte keiner erahnen, dass er mit 39 Jahren diese Zahl sogar toppen würde. Mit acht Toren und vier Assists führte die lebende Fußball-Legende die „Albiceleste“ bis ins Finale. „Er ist der beste Spieler, den es jemals gegeben hat“, das sagte auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, nachdem sein Team in der Gruppenphase die Brillanz Messis zu spüren bekommen hat.

Spanisches Kollektiv: Während es bei Argentinien den alles überragenden Star gibt, bestach Finalgegner Argentinien durch das Kollektiv. Die „Furia Roja“ steigerte sich von Spiel zu Spiel und ließ nicht nur dem ÖFB-Team im Sechzehntelfinale, sondern auch dem Turnier-Mitfavoriten Frankreich im Semifinale keine Chance. Beeindruckend ist dabei vor allem das spanische Abwehrbollwerk, welches bis zum Endspiel lediglich Belgiens Charles De Ketelaere zu durchbrechen vermochte. Mit 649 Minuten ohne Gegentor stellte Torhüter Unai Simon einen neuen WM-Rekord auf.

Unai Simon war kaum zu bezwingen © GEPA

Die Fans: Die Fußball-WM ist immer ein farbenfrohes Fest der Vielfalt. Bei dieser Auflage sorgten die norwegischen Anhänger, die mit Erling Haaland und Co gemeinsam von Erfolg zu Erfolg ruderten, für die meisten Schlagzeilen. Sogar das norwegische Parlament ruderte in parteiübergreifender Einigkeit, um Unterstützung für die „Wikinger“ zu symbolisieren. Dazu kommen natürlich die stimmgewaltigen Anhänger südamerikanischer Teams oder etwa die schottischen Fans, die gefühlt ganz Boston leertranken. Zu gröberen Ausschreitungen ist es zudem glücklicherweise im Rahmen der WM nicht gekommen.

Norwegens Fans ruderten, was das Zeug hält © AP

Afrikanische Teams: Der afrikanische Verband war der große Gewinner der WM-Aufstockung von 32 auf 48 Nationen, stellte gleich doppelt so viele Teams wie noch 2022 und brachte von den zehn Teams gleich neun in die K.o.-Phase. Insbesondere das erste WM-Antreten des Inselstaats Kap Verde wird in Erinnerung bleiben: Die drittkleinste Nation, die je an einer WM teilgenommen hat, blieb in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien, Uruguay und Spanien ungeschlagen und musste sich im Sechzehntelfinale erst nach großem Kampf den Argentiniern mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Im Mittelpunkt der kapverdischen WM-Reise stand der 40-jährige Shootingstar Vozinha, der im Turnier glänzende Paraden zeigte und seine Follower-Anzahl auf Instagram von etwa 500.000 auf knapp 30 Millionen Accounts schraubte. Ärgerlich aus afrikanischer Sicht: Für sieben der neun Teams in der K.o.-Phase kam bereits im Sechzehntelfinale das Aus, größtenteils auf äußerst bittere Art.

Vozinha spielte sich in die Auslage © IMAGO/Ju Huanzong

Die Stars lieferten: Nicht nur Lionel Messi lieferte bei seiner letzten Weltmeisterschaft ab, auch Frankreichs Kylian Mbappé, Norwegens Erling Haaland oder Englands Harry Kane zeigten sich von ihrer besten Seite. Dass sich die Top-Stürmer dieser Welt bei ein und derselben Weltmeisterschaft derart treffsicher zeigten, ist eine Seltenheit.

Auch Kylian Mbappé zeigte sich treffsicher © IMAGO

Gastgeber-Nationen: Die USA, Mexiko und Kanada nutzten ihren Heimvorteil voll aus, zeigten teils groß auf und schafften es allesamt ins Achtelfinale, wo dann jedoch Schluss war.

Regeländerungen: Mit dem Fünf-Sekunden-Countdown bei Einwürfen und Abstößen sowie der Zehn-Sekunden-Regel bei Auswechslungen wurde dem Zeitschinden wie erhofft entgegengewirkt. Auch das Vortäuschen von Verletzungen wurde unterbunden, weil ein Spieler nach einer Behandlung auf dem Spielfeld erst eine Minute nach Spielfortsetzung wieder aufs Feld zurückdurfte.

Flops

Die zwei Präsidenten: Gianni Infantino und Donald Trump – es ist ein Duo infernale, das sich einmal mehr selbst übertroffen hat. Der Fall Balogun sorgte weltweit für Empörung, auch beim europäischen Verband UEFA, der sich „fassungslos über diese beispiellose, unbegreifliche und ungerechtfertigte Entscheidung“ zeigte. US-Stürmer Folarin Balogun hätte nach seiner Roten Karte im Sechzehntelfinale im Achtelfinal-Duell gegen Belgien eigentlich zusehen müssen, doch US-Präsident Trump rief schlicht bei seinem Freund und FIFA-Boss Infantino an, woraufhin der Weltverband die Sperre aussetzte. Belgien setzte sich zwar dennoch klar mit 4:1 durch, den zum Irrsinn ausartenden Stimmen, das ganze Turnier sei ohnehin geschoben, wurde dadurch aber vollkommen zu Recht noch mehr Pulver verliehen.

Der eine ruft, der andere folgt: Donald Trump und Gianni Infantino © AP

Der Umgang mit dem Iran: Dass Politik und Sport unabhängig voneinander sind, ist eine reine Wunschvorstellung. Irans Nationalteam musste aufgrund der politischen Lage mit erschwerten Bedingungen zurechtkommen, dass das Team aufgrund der Einreisebeschränkungen aber für jedes Spiel aus dem WM-Quartier im mexikanischen Tijuana in die USA ein- und kurz danach wieder ausreisen musste, hatte mit sportlicher Fairness aber wenig zu tun. Kein Wunder, dass Irans Kapitän Mehdi Taremi von einer „Katastrophen-Weltmeisterschaft“ sprach.

Für Mehdi Taremi und den Iran war die WM nicht nur sportlich eine Herausforderung © AP

Preise: Um ein K.o.-Spiel bei der WM mitzuverfolgen, mussten Fans teilweise mehrere Tausend US-Dollar liegen lassen. Für das Finale wurden Tickets auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform der FIFA gar für 2,3 Millionen US-Dollar angeboten. Der Weltverband verdient bei den astronomischen Summern auf dem Zweitmarkt kräftig mit, behält sich vom Käufer als auch vom Verkäufer je 15 Prozent des Verkaufspreises ein. Offiziell kosteten die Tickets je nach Kategorie zwischen 800 und 11.000 US-Dollar, was deutlich über den Preisen von Katar lag, als das teuerste Ticket rund 1600 US-Dollar gekostet hatte. Selbst US-Präsident Donald Trump sagte: „Ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein.“ Auch hohe Park- und Transportgeführen sowie deutlich teurere Speisen und Getränke ließen das WM-Erlebnis zu einem überaus teuren werden.

Der Modus: So macht das wenig Spaß. Aufgrund der Aufstockung auf 48 Teams war es mathematisch unumgänglich, nicht nur die besten zwei jeder Gruppe, sondern zusätzlich auch noch die acht besten Gruppendritten in die K.o.-Phase aufsteigen zu lassen. So stand für Österreich und Algerien etwa bereits vor dem letzten Gruppenspiel fest, dass beiden Teams im direkten Duell ein Remis zum Weiterkommen reicht. Und auch, wenn das Spiel in den letzten Minuten dann doch noch für reichlich Spannung sorgte, blieben die großen Überraschungen der vergangenen Jahre in der Gruppenphase aus. Weil eine Rückkehr auf 32 Teams ausgeschlossen scheint, wäre eine abermalige Aufstockung auf 64 Teams für künftige Turniere tatsächlich noch die beste Option.

Sportliche Enttäuschungen: Wenngleich sechs der acht Teams im Viertelfinale einmal mehr Europas Dominanz im Weltfußball untermauerten, gab es mit Deutschland und der Türkei zwei Teams aus dem europäischen Verband, die deutlich unter den Erwartungen blieben. Die als Geheimfavorit auserkorenen Türken beendeten ihre Gruppe mit den USA, Australien und Paraguay gar nur auf dem letzten Platz, für Österreichs großen Nachbarn kam schon im Sechzehntelfinale das Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Für den asiatischen Verband wurde die WM zum Desaster: Mit Japan und Australien überstanden nur zwei der neun Teams die Gruppenphase und scheiterten sogleich im Sechzehntelfinale.

Kai Havertz und das deutsche Team konnten es kaum glauben: Aus im Sechzehntelfinale © IMAGO

Hydration Breaks: Wenngleich es für die bei dieser Weltmeisterschaft eingeführten Trinkpausen durchaus prominente Befürworter gibt – Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sah es positiv, seinem Team zusätzliche Anweisungen geben zu können – ist klar: Die „Hydration Breaks“, die es je einmal pro Spielhälfte gab, wurden zwar unter dem offiziellen Grund eingeführt, dass diese für das Wohlbefinden der Spieler sorgen sollten, hatten aber wohl den wahren kommerziellen Hintergedanken, im TV mehr Werbung schalten zu können. Da die Spieluhr zudem nicht angehalten wurde, sorgte die Pause für teils irrwitzige Nachspielzeiten. Die Regel, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert, hat auch aufgrund der Einführung des VAR schon lange keine Gültigkeit mehr.