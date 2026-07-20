Es war ein Spiel, dessen statistische Zahlen alles zum Ausdruck bringen, was man wissen muss: Bis zur zweiten Hälfte der Nachspielzeit hatte Argentinien nicht einen einzigen Schuss aufs Tor der Spanier abgegeben. Bis zur zweiten Hälfte der Nachspielzeit war der xG-Wert, der die „zu erwartenden Tore“ berechnet, der „Albiceleste“ bei 0,0. Sprich: Nicht einmal mit gutem Willen hätte man sagen können, dass der Titelverteidiger ein Tor hätte schießen können. Nur wenn es um schmutziges Spiel, um übermäßige Härte – nennen wir es gut gemeint „Leidenschaft“ – ging, da war Argentinien mindestens eine Klasse stärker als der Gegner. Letztlich aber hielt die Mauer nicht, Spanien traf in der 106. Minute der Verlängerung durch Ferran Torres zum 1:0. Wie schon 2010 beim ersten WM-Titel der Iberer, als auch erst in der Verlängerung das Goldtor von Fernando Torres alles entschied.

Klar, dass die Erleichterung groß war. „Das war das Tor von 47 Millionen Leuten, nicht nur von mir“, jubelte Ferran Torres auch. Nach einer WM, die nicht die leichteste für ihn war. In der Auftaktpartie hatte er gegen Kap Verde einmal die Latte getroffen, musste danach in der Startformation Platz machen. Letztlich aber brachte er seinem Land als „Joker“ Glück: „Das Schicksal ist vorherbestimmt. Es gab während der ganzen WM viel Kritik, aber ich habe immer genug Kraft gefunden, weiterzumachen. Und Gott gibt am Ende jedem das, was er verdient.“ Im Fall des 26-Jährigen war das das Goldtor zum zweiten WM-Titel für sein Land, das Spanien endgültig zur Fußball-Nation Nummer eins der Erde macht: Regierender Europameister, nun auch regierender Weltmeister, Olympiasieger sowieso – und auch das spanische Nationalteam der Frauen ist aktuell Weltmeister; besser geht es nicht.

Kein Wunder, dass Trainer Luis de la Fuente da stolz war. Doch war der 65-Jährige wie immer kontrolliert, verlor nicht die Fassung. „Aber die Emotionen, die sind schon da“, sagte der Routinier. „Ich hatte schon die Chance, mit allen Spielern zu sprechen. Wir haben alles gewonnen, was man gewinnen kann: EM, WM. Wir sind ein wunderbares Beispiel für den spanischen Fußball.“ Wie wahr: De la Fuente hat den spanischen Fußball auf die nächste Ebene gehoben. Er kannte den Kader aus seiner langjährigen Tätigkeit als Trainer der Nachwuchsauswahlen, wusste um das Kollektiv. Spanien spielt auch im Team wie eine Vereinsmannschaft – jeder kennt alle Laufwege, die Abläufe, seine Rolle. Dazu die spielerische und technische Klasse, ein Schuss individuelle Kreativität, und fertig ist eine „Furia Roja“, an der sich wohl noch länger alle die Zähne ausbeißen werden. Nur ein einziges Mal musste sich Unai Simon bei dieser WM geschlagen geben.

„Ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft, die sich durchgesetzt hat mit dieser Spielweise und dieser Spielidee. Es war ein tolles Beispiel von Teamgeist, von mannschaftlicher Geschlossenheit“, sagte de la Fuente. „Wir haben gezeigt, was wir für eine tolle Mannschaft sind. Ich bin stolz darauf, was wir geleistet haben.“ Auf die Umstände der Partie wollte er im ersten Moment nicht näher eingehen, sich nicht auf das Niveau einiger Argentinier begeben. „Es war das Spiel, das wir erwartet haben. Wir hatten Chancen, aber Martinez hat auch gut gehalten. Leider hat es lange gedauert, bis wir getroffen haben, wir hätten das gerne früher erledigt“, sagte er. Letztlich alles egal, denn: „Das ist ein Finale. Wir haben gewonnen, wir haben uns durchgesetzt. Wir waren und sind bereit für diesen Titel!“