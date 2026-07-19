Ein Rapper veröffentlicht ein Gesangsstück und Deutschland diskutiert über Kunstfreiheit und Zensur. Danger Dan und der Pianist Igor Levit haben es wieder getan. Nach „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ haben sie mit „Keine Angst“ die nächste antifaschistische Hymne gegen den Siegeszug der AfD in Stellung gebracht. Die erste wies im doppelbödigen Ausloten des gerade noch Singbaren, ehe der Richter kommt, satirische Qualität auf. Die neue Single ist unverblümter, ja so direkt, dass das ZDF deren Ausstrahlung im Rahmen der Satiresendung „Die Anstalt“ verhindert hat.

Igor Levit und „Danger“ Daniel Pongratz sind empört, „dass wir jetzt aber schon an dem Punkt angekommen sind, an dem eine ZDF-Intendanz autoritär in Sendungen eingreift, antifaschistisches Liedgut verbietet und eine Begründung verweigert, das erschüttert uns und das nennt man nicht Demokratie ...“ Das ZDF argumentiert, der Song könne als ein „Aufruf zur Gewalt verstanden werden“, die Ausstrahlung in der 100. Ausgabe von der Anstalt wäre ein Verstoß gegen die Senderichtlinie des Öffentlich-Rechtlichen gewesen.

Tatsächlich ist es eine musikalische Anleitung, wie man sich in Widerstandszellen gegen die Übernahme Deutschlands durch Rechtsextreme formieren könne. Es ist ein Aufruf, im Untergrund zu agieren, Nazis aufzuspüren und zu enttarnen. Denn, so Dan: „Die Geschichte hat uns schon mal gezeigt. Es wird noch schlimmer, wenn man gar nichts tut und schweigt“. Der Aufruf zur Gewalt? Den lässt der Sänger juristisch an der Grauzone entlangschrammen: „Ich lass‘ ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist eh klar, was zu tun ist, ich sag‘ nix mehr dazu“, schickt er Grüße an Mitglieder der „Hammerbande“, die für Attacken gegen Rechtsradikale vor dem Richter und teils hinter Gittern gelandet ist.

Es ist ein klassischer Antifa-Zugang: Wie lange soll man zuschauen, wenn Rechte das Land übernehmen? Selbst wenn sie demokratisch an die Macht kämen, seien sie Feinde der Demokratie. Das ist die Erzählung, die sich freilich auch auf die deutsche Geschichte stützt. Kunstfreiheit und Grauzone: Danger Dans Aufruf schrammt an der Verhetzung entlang. Die Zensurdebatte ist ein PR-Geschenk, ein Brandbeschleuniger für Streaming-Zahlen. Eine künstlerische Großtat ist der Song nicht. Er ist antidemokratisch und richtet sich gegen den Rechtsstaat. Man muss ob der Lehren aus der Geschichte danach trachten, dass nicht Rechtsradikale Europa übernehmen. Aber dieses Spiel mit dem Feuer, das Liebäugeln mit linkem Terror, der auch Deutschland in Blut getränkt hat, sollte kein Charts-Hit sein.