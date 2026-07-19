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Mainz
Team der "Anstalt" erneuert Kritik an Danger Dan-Ausladung
Die Macher der Satiresendung "Die Anstalt" haben die ZDF-Entscheidung zur Ausladung des Rappers Danger Dan erneut deutlich kritisiert und ihre Position vor der Kamera erläutert. In ihrer Jubiläumssendung, die der Sender am Samstagabend vorab im Stream bereitstellte, äußern sich die drei Moderatoren ausführlich zu dem Streit - teilweise unter großem Applaus des Studiopublikums. Gefeiert wurde die 100. Ausgabe der Sendung.