Seit Oktober 2025 wird eine 86-jährige Frau aus St. Lorenzen ob Murau vermisst. Nachdem mehrere groß angelegte Suchaktionen bisher erfolglos geblieben sind, hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Die Frau verließ am 18. Oktober 2025 ihre Wohnadresse. Noch am selben Tag erstattete ihr Sohn die Abgängigkeitsanzeige. Seither suchten Einsatzkräfte mehrfach nach der Vermissten. Auch Cobra-Taucher kamen zum Einsatz, jedoch ohne Erfolg.



Die 86-Jährige ist etwa 1,58 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat kurzes dunkles Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blauen Pullover, eine blaue Hose, eine grüne Strickjacke sowie schwarze Schuhe.

Da sämtliche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen bislang keine Hinweise auf ihren Verbleib ergaben und ein Unfall befürchtet wird, wurde nun mit Zustimmung eines gerichtlich bestellten Abwesenheitskurators die Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Hinweise zur Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Murau unter der Telefonnummer 059133-6360 entgegen.