Zugegeben: Besonders furchterregend sieht das Mauswiesel, das durch den Garten von Helmut Zechner in Bruck huschte, nicht aus. Dennoch hat es das etwa 15 bis 20 Zentimeter lange und 30 bis 100 Gramm schwere Säugetier faustdick hinter den Ohren. Es ist das kleinste Raubtier der Welt, das täglich ein Drittel seines eigenen Gewichts vertilgt.

Sehr flink unterwegs, konnte Herr Zechner gar nicht schnell genug zu seinem Handy greifen, um das Tier aufzunehmen. „Glücklicherweise war aber mein Sohn schnell genug“, erklärt der Brucker.

Die Mauswiesel, deren Fell am Rücken braun und am Bauch und Hals weiß gefärbt ist, kommen vor allem an Waldrändern, auf Wiesen und Ackerflächen vor. Dort gehen die Beutegreifer meist erst in der Dämmerung auf die Jagd. Auf ihrem Speiseplan stehen hauptsächlich kleinere Nagetiere wie Wühlmäuse, manchmal auch Eidechsen und Vögel. Selbst in Acht müssen sie sich vor Füchsen, Eulen und Katzen nehmen. Vom Österreichischen Naturschutzbund wurde das Mauswiesel übrigens zum Tier des Jahres 2026 gewählt.