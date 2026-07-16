„Griaß eich, i bin die Bianca. I bin Fotografin und i bin bereits sechs verdammte Male zur Baumpflanz-Challenge nominiert worden.“ Genau das sind die Worte von Bianca Puschl aus St. Andrä im Lavanttal in einem kürzlich veröffentlichten Video auf Social Media. Die Baumpflanz-Challenge ist eine virale Social-Media-Mitmachaktion, bei der Vereine, Organisationen und Privatpersonen herausgefordert werden, innerhalb weniger Tage einen Baum zu pflanzen. Die ersten beiden Baumpflanz-Videos von Puschl, die in Griffen aufgewachsen ist, erzielten rund eine Million Aufrufe, womit „ich nicht gerechnet habe“.

Als Fotografin und Content-Creatorin fehlt es der 35-Jährigen nicht an Kreativität, weshalb ihr die Idee zu einem Lied, entstanden aus dieser Aktion, in den Sinn kam. „Den Song hatte ich bereits vor der Weihnachtszeit im letzten Jahr im Kopf. Bei einem Dreh von ServusTV habe ich den Musikproduzenten Michael Gritzner kennengelernt.“ Eine Zeit lang hatte sie die Idee wieder verworfen, als sie bei einem Cover-Shooting von anderen Musikern deren Lied hörte. Wie es der Zufall so will, wurde auch dieses von Gritzner, der aus Oberkärnten kommt, produziert.

Sofort nahm sie den Hörer in die Hand und erzählte ihm von ihrer Idee. „Ich wollte von ihm als Fachmann eine ehrliche Einschätzung haben. Mir ist es wichtig, dass es lustig ist, aber die Qualität dahinter muss auch gegeben sein“, betont Puschl, die auch einen Podcast mit ihrer Schwester hat. Der Musikproduzent war begeistert und so ging es für die Lavanttalerin ins Studio. „Ich war sehr aufgeregt, weil ich normalerweise vor niemandem singe. Nach einer halben Stunde habe ich aber jede Hemmung verloren“, blickt die Fotografin zurück. Nach drei Studiotagen war der Song im Kasten, nur das passende Musikvideo fehlte noch.

Dafür hatte sie schon eine Idee im Kopf – unbedingt mit dabei sein musste das Männerballett Fohnsdorf. „Bei der Faschingssitzung in St. Andrä habe ich Gernot Pirker vom Männerballett kennengelernt. Als ich ihm vom Musikvideo erzählt habe, war er sofort begeistert.“ Im Juni wurde an zwei Tagen in Rinkenberg gedreht. „Ich habe auf Social Media einen Aufruf gestartet, ob uns jemand ein Grundstück zur Verfügung stellen würde. Prompt kam die Antwort und es war einfach perfekt“, so Puschl. Mit dabei von der Partie war nicht nur im Studio, sondern auch beim Videodreh ihr Pony „Pferdinand“, der immer wieder in ihren Videos vorkommt.

Mit dem Endergebnis vom Song „I hol den Bagger“ ist „Die Puschl“ mehr als zufrieden: „Mein Ziel waren 10.000 Klicks auf YouTube. Die haben wir bereits am vierten Tag nach der Veröffentlichung geknackt. Dass es in so kurzer Zeit durch die Decke geht hätte ich nie gedacht.“

Das Cover zu „I hol den Bagger“ © Puschl Foto & Luisa Sperlich

Mittlerweile lief der Song auf Antenne Kärnten, weitere Radiosender haben bereits angefragt. Aktuell hat das Video auf YouTube 11.500 Klicks (Stand: 15. Juli 2026) und auf Social Media sind es tausende mehr. Ihr nächste Ziel? „Charts und Ballermann. Man kann uns auch buchen, aber nur zusammen mit dem Männerballett“.