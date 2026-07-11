Neuigkeiten aus der katholischen Kirche im Bezirk. Wie die Pressestelle der Diözese Gurk bestätigt, wird mit 1. September 2026 Janez Tratar als Pfarrmoderator von Eberndorf/Dobrla vas, Provisor der Pfarre Edling/Kazaze und Dechant-Stellvertreter des Dekanates Eberndorf entlastet und wird Provisor der Pfarren Schwabegg/Žvabek und Neuhaus/Suha.

„Ich habe mich für den Wechsel aus dem Gebet heraus entschieden, nachdem ich im Namen des Bischofs gefragt wurde. Ich bin schon sehr gespannt und es gibt dort viele Aufgaben“, sagt der 75-Jährige. Für ihn sei es aufgrund des Alters eine Erleichterung kleinere Pfarren zu übernehmen. Es gehe auch nicht nur um eine Person, sondern um den Glauben an Gott. Dieser überwinde alle Schwierigkeiten. „Ich lebe das, was ich im Herzen spüre und tue“, so Tratar.

Sylvère Buzingo © Diözesan-Pressestelle/Helge Bauer

Somit wird Dechant Ivan Olip, Stadtpfarrer in Bleiburg/Pliberk und Provisor in Rinkenberg/Vogrče, als Pfarrmoderator der Pfarren Schwabegg und Neuhaus entlastet. Die Leitung der Pfarren Eberndorf und Edling übernimmt Sylvère Buzingo, bisher Provisor der Pfarre Köttmannsdorf/Kotmara vas.

Sylvère Buzingo, 1974 in Burundi in Ostafrika geboren, studierte in seiner Heimat Philosophie und Theologie und wurde 2006 in der Diözese Ruyigi (Burundi) zum Priester geweiht. 2013 kam er in die Erzdiözese Wien und war in mehreren Pfarren seelsorglich tätig. 2016 schloss Buzingo in Wien ein Master-Studium und das Doktoratsstudium Theologie ab und wechselte anschließend in die Diözese Gurk, wo er zunächst Kaplan der Pfarre St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom war. 2022 wurde er zum Pastoralvikar der Pfarre Köttmannsdorf bestellt. Seit 2023 ist Buzingo Provisor von Köttmannsdorf. Außerdem ist er seit 2023 Diözesandirektor der Päpstlichen Missionswerke (Missio).