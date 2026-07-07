Als 2022 der Hauptdarsteller im Stück „Herzliches Beileid“ wenige Tage vor der Premiere der Südkärntner Sommerspiele in Eberndorf plötzlich ausfiel, übernahm der Darsteller eines kleineren Parts dessen Rolle. Die Lücke in der Nebenrolle schloss spontan Florian Kutej, Intendant des Theaterfestivals in Unterkärnten. Mit Erfolg! Das Publikum klatschte begeistert. „Alles ist besser als eine Aufführung abzusagen“, meint Kutej noch heute.

Der 36-Jährige wurde in Klagenfurt geboren und wuchs in Bleiburg in einer kulturbegeisterten und kunstaffinen Familie auf. Auf Kutejs künstlerischen Werdegang deutete anfangs jedoch wenig hin. Er besuchte die HAK und entschloss sich zum Studium der Germanistik, um Lehrer zu werden. In Graz kam er in Berührung mit dem Schauspiel- und Opernhaus und engagierte sich als Statist. Das war der Wendepunkt. „In der Oper war ich eine Art Hausstatist und wurde schließlich Regievolontär“, erinnert er sich. Seit 2016 ist er Regieassistent.

Das Leitungsteam der Sommerspiele: Stephan Wapenhans, Simone Jäger und Florian Kutej © Sommerspiele

Als Schauspieler kam er über den damaligen Leiter Patrick Steinwidder nach Eberndorf und wirkte in zwei Shakespeare-Produktionen mit. Aber Spiel und Studium hängte er schließlich an den Nagel. Seit 2019 ist Kutej Intendant in Eberndorf, dessen Sommerspiele er heuer ins 50. Jahr führen darf. „Für das Jubiläum haben wir uns ein erweitertes Angebot ausgedacht“, sagt Kutej, der sich in der „funktionierenden Familie“ des Eberndorfer Theaterteams sehr wohl fühlt und Unterhaltung bieten will, „aber nicht reine Unterhaltung, sondern Theater, das zum Nachdenken anregt.“ Jetzt gilt es einmal, diese Saison erfolgreich über die Bühne zu bringen, dann denkt er bereits ans kommende Jahr. Und an die Herausforderungen hinter den Kulissen: Darsteller-Nachwuchs ist willkommen, die Finanzierung muss gesichert sein, die Technik ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Erneuerung. Freie Zeit ist rar. „Da lese ich, koche gerne für mehrere Leute und spiele leidenschaftlich, aber schlecht Fußball.“