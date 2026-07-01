Am 17. Juli 1976 wurde im Stift Eberndorf erstmals Theater gespielt. Räuberhauptmann Simon Kramer, der als „Krapfenbäck Simale“ in die Kärntner Lokalhistorie eingegangen ist, versammelte seine „Wolscharträuber“ im Volksstück von Ludwig Skumautz auf der Bühne. Damit schlug die Geburtsstunde der Südkärntner Sommerspiele, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem besonderen Programm feiern.

Helmut Lechthaler ist zwar nicht Protagonist der ersten Stunde, aber mit seinen 77 Jahren das dienstälteste Mitglied der Darstellergruppe. Lechthaler, gebürtig aus Bad Eisenkappel, wohnhaft in St. Andrä und vor seiner Pensionierung als Elektriker tätig, ist seit 1981 dabei und erinnert sich noch gut an die Anfänge. „Der damalige Kulturreferent des Landes, Mario Ferrari-Brunnenfeld, und Hubert Kummer, zuständig für Kultur in der Gemeinde, hatten die Idee, ein Sommertheater in Südkärnten ins Leben zu rufen. Dergleichen gab es ja nur in Spittal mit Porcia und in Friesach“, erzählt Lechthaler.

Der Beginn war bescheiden: Gespielt wurde zwar im Innenhof des Stiftes von Eberndorf, geprobt wurde jedoch auf Schloss Krastowitz bei Klagenfurt oder im Theaterfundus in der Palla-Gasse in der Landeshauptstadt. „Wenn es am Abend länger gedauert hat mit den Proben, haben wir die Nachtruhe schon einmal zwischen den Fetzen im Fundus verbracht. Und im Stift selber waren ja damals noch ganz einfache Wohnungen. Die Mieter haben dann von den Arkaden aus zugeschaut.“ Skumautz, der viele Stücke selbst verfasste, aber auch Nestroy bearbeitete, starb 1987. Auf ihn folgten als Intendanten Adi Peichl und ab 1993 Jörg Schlaminger. „Unter ihm konnten wir mit Stücken von der Antike bis Molière die größten Besucherzahlen erreichen. Pro Saison kamen 10.000 Zuschauer“, sagt Lechthaler. Auf Schlaminger folgte Patrick Steinwidder – „er brachte den Stanislawski-Stil nach Eberndorf“, so Lechthaler – und seit 2019 leitet Florian Kutej die Sommerspiele. Als Regisseur fungiert seither Stephan Wapenhans.

Unterhaltung mit Haltung

Obfrau und selbst auch Akteurin ist „Kleine Zeitung“-Redakteurin Simone Jäger, die den Anspruch der Sommerspiele klar umreißt: „Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch und wollen Unterhaltung mit Haltung bieten. Zudem soll es Theater aus der Region und für die Region sein.“ Im Jubiläumsjahr wartet auf die Besucher ein erweitertes Programm. Neben dem Hauptstück „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ von Joao Bethencourt (Premiere: 9. Juli) erinnert man sich in der szenischen Lesung „Die Wolscharträuber“ an Skumautz (17. Juli) und will mit einer weiteren Produktion von „All das Schöne“ auf humorvolle Weise zum Nachdenken anregen (Premiere: 29. Juli). Ein Konzert am 14. Juli von Stephan Wapenhans bereichert zusätzlich den heurigen Kultursommer in Eberndorf.