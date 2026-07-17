Die Balkone wirken wie Logen in der Oper. Zahlreiche Menschen, mit und ohne Kaffee in der Hand, blicken vom Altbau hinunter auf das Geschehen im Margaretenbad. Mit gutem Grund, irgendwas passiert immer in dem Freibad in Graz-Geidorf: Motivierte Schwimmer ziehen konsequent ihre Längen, Kinder versuchen ihr Glück bei einem überdimensionierten Memory und eine Männergruppe genehmigt sich das (vermutlich) erste Bier des Tages und auch die „Kleine Zeitung Freibadtour“ macht an diesem Tag Station.

„Stammpublikum ist so freundlich“

Das Margaretenbad bzw. das „Magerl“ ist eines von wenigen innerstädtischen Freibädern in der steirischen Landeshauptstadt, aber aufgrund seiner Lage besonders. Es ist eingebettet in einen Häuserblock, die Größe überschaubar, aber das Stammpublikum „so freundlich“. Das findet zumindest Elisabeth Rösler.

Die 77-jährige Grazerin gehört zu diesem Stammpublikum und das schon seit rund 40 Jahren. „Ich habe auch in diesem Jahr wieder eine Saisonkarte“, sagt sie. Das Margaretenbad sei für sie eben wegen dem angesprochenen Publikum so besonders. „Man hat immer jemanden zum Reden, man hat immer Kontakt“, sagt sie. Ein Begegnungsort sozusagen.

Eindrücke von der Freibadtour im Margaretenbad

In einem Freibad geht es auch nicht nur um Spiel und Spaß. Für Claudia Beiser von der Grätzelinitiative Margaretenbad ist ein Freibad viel mehr, wie sie kürzlich im Interview mit der Kleinen Zeitung erzählt: „Wir haben eine 90-Jährige, die am Stock unterwegs ist, sich im Wasser aber wohlfühlt, weil sie dort noch agil ist. Auch der Status wird nebensächlich. Alle sind in Badesachen unterwegs, wie viel Geld jemand hat, kann man an der Badekleidung nicht ablesen.“

In „Badesachen“ waren an diesem Freitag nicht viele Besucherinnen und Besucher unterwegs. Die dichten Wolken trübten die Badeaussichten an diesem Nachmittag. An wolkenlosen Sommertagen wird aber wieder das besondere „Stammpublikum“ in das Margaretenbad strömen und den anliegenden Nachbarn Anlässe liefern, ihre Balkone wieder in Logen zu verwandeln.